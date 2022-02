„V souvislosti s aktuálním vývojem je možné očekávat zvýšený pohyb ukrajinského obyvatelstva do západní Evropy, převážně do Polska, na Slovensko, ale i do České republiky. Proto považuji za naši morální povinnost, abychom identifikovali veškerý možný dostupný a v tuto chvíli nevyužitý majetek Pardubického kraje pro potřeby možné rozsáhlé uprchlické vlny a nouzové ubytování ukrajinského obyvatelstva,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který zároveň v této souvislosti osloví starosty měst a obcí.