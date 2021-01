Obyvatelé Litomyšle mají opět šanci navrhnout projekty, které přispějí k lepšímu životu ve městě.

Litomyšl | Foto: Archiv

I letos radní chystají participativní rozpočet, který se jim vloni osvědčil. Do hlasování veřejnosti se dostalo celkem dvacet projektů a půl tisíce Litomyšlanů rozhodlo o vítězích. „Letos v létě lidé sami rozhodnou o tom, co se má postavit nebo uspořádat. Zastupitelstvo uvolní z rozpočtu částku na čtyři projekty. Dva budou s celkovými náklady v maximální výši 50 tisíc korun na jeden projekt a dvou návrhů s celkovými náklady do 300 tisíc korun na jeden projekt,“ informoval mluvčí města Michele Vojáček.