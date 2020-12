Pokud v hlavě máte návrhy na něco, co byste ve městě rádi vybudovali či zařídili, brzy budete mít šanci.Od 1. ledna do 28. února 2021 mohou občané opět nominovat své nápady a plány do participativního rozpočtu.

I v druhém ročníku město vyčlení peníze na celkem čtyři projekty a veřejnost bude v létě vybírat dva nejlepší nápady v kategorii do 50 tisíc Kč a dva v kategorii do 300 tisíc Kč. „Participativní rozpočet děláme kvůli tomu, že je to pro veřejnost možnost, jak se aktivně zapojit do zlepšování života, vyzkoušet si v praxi, jak funguje příprava a realizace projektů, a také pro to, že to lidem dává šanci reálně ovlivnit dění ve městě. Bez výmluv a okolků mohou sami v rámci pravidel navrhnout, co chtějí, a pokud seženou podporu veřejnosti, město to ve spolupráci s nimi zařídí. První ročník nám ukázal, že je zde řada aktivních lidí s dobrými nápady, proto doufám, že i do druhého dorazí kvalitní projekty. Autoři loňských již připravených projektů mohou této výzvy samozřejmě využít také, takže je to jen na vás. Podání návrhu je jednoduché, jde udělat online za pár minut. Pokud byste s čímkoliv měli problém, úředníci vám rádi pomohou,“ vyzývá veřejnost starosta Daniel Brýdl.

Pravidla jsou téměř stejná jako loni, jedinou změnou je zrušení povinných veřejných setkání tak, aby bylo pro občany snazší nominovat své projekty. Znění pravidel najdete v tomto odkazu. Na případné dotazy odpoví Michele Vojáček, tel. 724 917 054, e-mail michele.vojacek@litomysl.cz.

Do prvního ročníku participativního rozpočtu dorazilo téměř 30 návrhů a po důkladné kontrole mohla veřejnost hlasovat o nejlepších z 22. Přes 500 občanů se zapojilo do hlasování a rozhodli o tom, že v prvním ročníku zvítězily projekty revitalizace sportoviště Wembley, výsadba stromů života pro Litomyšlata, zvelebení Oseckého údolí a pořízení automatického externího defibrilátoru. Na prvních třech zmíněných projektech se v současné době pracuje a ve spolupráci s autory se připravuje zahájení prací, automatický externí defibrilátor již město pořídilo a nyní se řeší termín proškolení strážníků městské policie.

Michele Vojáček