Biskupice – Vesnice se zařazuje mezi ty v okrese, kde se snaží dodržovat lidové zvyky.

Masopust v Biskupicích. | Foto: Filip Procházka

Tuto sobotu to bude masopustní veselí. Nepůjde o žádnou okázalou akci, ale průvod masek, do kterého se mohou zapojit všichni obyvatelé Biskupic. Nebude chybět ani slavnostní akt, kdy požádají starostu o povolení, aby mohli zpívat, tančit a veselit se. „S povolením v kapse projdeme Biskupicemi, Flintorem a Zálesím," přibližuje Helena Neuerová z tamního Českého červeného kříže, který masopustní rej pořádá. Závěrečné „pochovávání basy" naplánovali organizátoři do prostor hospody U Zechů.