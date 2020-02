O víkendu vtrhne do vesnic ve svitavském okrese masopustní veselí. Maškary čeká náročný den, a sice tradiční obchůzka.

Řadu let dodržují tento zvyk ve Vendolí, kde masky opravdu chodí dům od domu a že se projdou. Obec má zhruba sedm kilometrů. „Jedná se o 19. ročník masopustního průvodu, do kterého se zapojuje každoročně asi 35 masek,“ uvedl Michal Hladík z Masopustního spolku Vendolí. Do průvodu se každý rok zapojuje řada mladých lidí. „Nemusíme nikoho přemlouvat, mladí chtějí jít sami od sebe. Jsem za to rád, protože pro starší bardy, držáky, pro ty je to už náročné. Těší mě, že mladí chtějí tradici udržovat,“ řekl Michal Hladík. Večer kolem sedmé hodiny masky dojdou do sokolovny, kde se uskuteční večerní zábava a hlavně odmaskování, které se vždy děje ve 22 hodin před spoluobčany, kteří se přijdou na večerní zábavu podívat.