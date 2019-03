Kominík, medvěd, policista, nevěsta, zdravotní sestřičky… Nechyběl ani koňský povoz a muzikanti. Tradici ve vesnici u Svitav drží sedmnáct let. Maškary chodí poctivě dům od domu, od rána do večera.

Letos ale začala masopustní obchůzka minutou ticha. V průvodu chyběl mimo jiné jeden ze zakladatelů masopustu Oldřich Hladík. Pomyslné žezlo po něm převzal jeho syn Michal. A do průvodu se zapojila řada mladých lidí. „Nemusíme nikoho přemlouvat a mladí chtějí jít sami od sebe. Jsem za to rád, protože pro starší bardy, držáky, pro ně je to už náročné. Těší mě, že mladí chtějí tradici udržovat,“ říká Michal Hladík.

I tak je ale pochůzka ve Vendolí pro všechny náročná. Vesnice má na délku devět kilometrů. „Nejdeme všude, za ty roky už víme, kde otevřou, kde ne. Na horním konci to bývá slabší, naopak na dolním konci se více zdržíme,“ vysvětluje Hladík. Snaží se však, aby dochodili všichni. „Poslední roky si uvědomují, že je správné dojít celou obec i přes alkoholové opojení,“ uzavírá Michal Hladík.

Někde už jsou u domů připravené stolky s občerstvením. Klobásky, koblihy, chlebíčky a samozřejmě něco ostřejšího na zahřátí. „Máme tuhle tradici moc rádi a každý rok na průvod čekáme. A i když jdou z druhého konce, až k nám dojdou vždycky a vydrží ještě i zábavu,“ říká se smíchem Miriam Ambrožová z horního konce Vendolí.

Masopustní obchůzka je krásná tradice, ne všude se ji ale podařilo udržet. „Jsem hrdý, že tento zvyk máme,“ podotýká vendolský starosta Vladimír Buchta, který maškary pohostil a ještě si s jeptiškou zatančil.