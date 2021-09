Každý rok několik studentů hned v prvním ročníku z vojenské školy odejde. Náročné je nejen studium, ale také fyzická příprava. Maskáče jsou totiž jen pro ty nejlepší. „Každý rok někteří studenti odejdou z prvního ročníku. A nejde jen o fyzickou zdatnost, ale také o češtinu a další vědomosti, nezvládají vyučování. Nemůžeme je rok doučovat učivo ze základní školy. Někteří nejsou zvyklí se učit, nemají to v sobě,“ vysvětluje velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové Zdeněk Macháček.

Letos vojenská škola v Moravské Třebové přijala 150 studentů. „Zatím ještě nikdo neodešel, nikdo školu nevzdal. Doufáme, že nám těch 150 žáků vydrží do 24. září, kdy máme na náměstí slavnostní slib,“ podotýká náčelník štábu Viliam Beke. Někdo jde na vojenskou školu a chce pracovat v armádě, někteří ale tento sen opustí. „Jsem přesvědčený, že v armádě zůstane drtivá většina těchto žáků. Odhaduji, že 85 procent nám úspěšně za čtyři roky taky odmaturuje,“ dodává Beke.

„Problémy jsme ve Svratouchu nemuseli řešit. Myslím, že to bylo pro žáky zajímavé, měli spoustu stmelovacích aktivit. Seznámili jsme se s nimi i my z jiného úhlu pohledu než ve škole. Musím říci, že vypadají jako lepší kolektiv, více drží pospolu než třeba loňští prvňáci,“ míní velitel čety Radek Rubín.

První dny školního roku strávili studenti v terénu, kde se poznávali jak se spolužáky, tak i s veliteli. Žáci si nejprve museli postavit přístřešky, kde nocovali a následně je čekala spousta zajímavých her. Hned na začátku šlo o Pád důvěry, kdy z vyvýšeného místa padají do náruče svých spolužáků a musí jim důvěřovat, že je zachytí.

„Pro vojenskou školu jsem se rozhodla už někdy v osmé třídě a docela dlouho jsem o to usilovala. Nemáme takovou volnost, musíme dodržovat vojenský režim a dostáváme se do toho,“ říká prvačka, která s ostatními spolužáky pochoduje okolo náměstí v Moravské Třebové. Za týden v pátek přesně tady zazní ono tradiční: Slibujeme!

Naleštěné kanady, na nohou možná ještě puchýře, ale v očích odhodlání. Studenti střední vojenské školy v Moravské Třebové, jediné v České republice, za sebou mají první dva týdny v maskáčích. Příští týden konečně také usednou do školních lavic. „Pro vojenskou školu jsem se rozhodla už někdy v osmé třídě a docela dlouho jsem o to usilovala," řekl jedna z "prvand".

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.