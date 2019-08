Nová instalace se koná u příležitosti 60. výročí úmrtí skladatele Bohuslava Martinů, které připadá na 28. srpna.

Kresby skladatele vznikaly jako forma určité umělecké relaxace. Jsou tedy do značné míry naivní a neumělé. Hýří však vtipem a dokládají, že Martinů měl výborný pozorovací talent a schopnost zachytit své okolí. Část výstavy se zabývá převozem ostatků Bohuslava Martinů ze Švýcarska do Poličky v roce 1979. Výstava bude otevřená až do 31. srpna.