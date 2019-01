Východní Čechy - Pardubický hejtman se za rok a půl propadl z druhého na desáté místo mezi českými hejtmany. Jeho hradecký kolega je těsně za ním.

Nejdřív byl půl roku mimo úřad, po návratu z nemocnice pak hasil jeden požár za druhým. Pardubickému hejtmanovi Radko Martínkovi spadla od září popularita o sedm procent. Větší propad kladných hodnocení veřejnosti zaznamenali pouze hejtmani Olomouckého a Libereckého kraje a Vysočiny. Martínek byl ještě v polovině roku 2010 druhým nejpopulárnějším hejtmanem.

Jeho hradecký kolega Lubomír Franc si pohoršil také, ale jen mírně. Popularita mu s přestávkami klesá už od roku 2009. Před rokem a půl byl mezi 14 šéfy krajů ještě na pátém místě, nyní je až jedenáctý.

Průzkum provedla v lednu nezávisle ve všech krajích na celkovém vzorku 28 tisíc respondentů agentura Sanep.

Oba jsou až v druhé polovině tabulky

Důvody ke spokojenosti průzkum oběma východočeským hejtmanům tedy rozhodně nepřinesl. I když se stále drží nad Davidem Rathem, středočeským hejtmanem, který je ze všech nejhůře vnímaným už od krajských voleb. První místo naopak náleží populárnímu brněnskému hejtmanovi Michalu Haškovi, v očích veřejnosti stouplo na rozdíl od France či Martínka celkem sedm hejtmanů.

„Určitě se na negativním výsledku projevila moje loňská nemoc, kdy jsem byl od března do srpna mimo úřad. A pak za poklesem mého hodnocení veřejnosti stojí nepochybně to, co se v kraji nyní děje. Problémy, které nyní řešíme, nepřidají skutečně nikomu,“ uvedl hejtman Radko Martínek.

Nechtěl blíže specifikovat, o jaké problémy se jedná, naznačil však, že se v průzkumu mohla odrazit nespokojenost obyvatel velké části kraje nad novými jízdními (ne)řády. Kraj je totiž objednavatelem veřejné hromadné dopravy. Do výsledků mohla už promluvit i současná korupční aféra pardubické ČSSD.

Hradecký hejtman Lubomír Franc za svou nízkou popularitou vidí spíše stabilitu Hradeckého kraje, který se nepotýká s většími problémy a jehož vedení se tudíž tak často neobjevuje v médiích.

„Myslím si, že moje relativně nízká pozice v žebříčku reflektuje skutečnost, že v našem kraji nejsou žádné větší kauzy, kraj funguje stabilně a nepřitahuje pozornost médií,“ řekl Franc.

Ačkoliv Francovi ubyla zhruba dvě procenta kladných hodnocení, obhájil v žebříčku popularity 11. příčku. Zato hejtman Martínek spadl jen za poslední půlrok o dvě místa.

Za zmínku však stojí uvést největšího skokana roku: je jím pražský primátor Bohuslav Svoboda. Ještě před rokem byl podle Sanepu vůbec nejhůře hodnoceným šéfem krajské samosprávy, nyní už je šestý.

Jak si oba hejtmani vedou



Lubomír Franc(58 let, Broumov, ČSSD)



• listopad 2009 44,0%

• květen 2010 35,1%

• září 2010 38,8%

• březen 2011 36,1%

• srpen 2011 33,1%

• leden 2012 31,3%



Radko Martínek(55 let, M. Třebová, ČSSD)



• listopad 2009 41,0%

• květen 2010 47,6%

• září 2010 53,6%

• březen 2011 48,8%

• srpen 2011 39,7 %

• leden 2012 32,6%



Zdroj: SANEP

