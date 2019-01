Polička – Město má další stoletou ženu. Marie Křížová oslavila v úterý 100 let.

Marie Křížová oslavila v úterý 100 let. | Foto: Naděžda Šauerová

„Paní Křížová se vdala do Poličky v roce 1950 a s její rodinou je spojen dům v Riegrově ulici U Křížů. Dům v roce 1933 přestavěl její manžel Josef Kříž a tehdy tu vznikl obchod s textilem. V loňském roce to bylo již 85 let trvání obchodu,“ informovala mluvčí města Naděžda Šauerová. Paní Křížová se dosud o celý provoz domu stará.