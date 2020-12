Paní Marie Dědičová, která přišla do Svitav z Jevíčka v roce 1945 a stala se zakládající členkou nejen Lidového divadla (červen 1946), ale i svitavského odboru Klubu českých turistů (listopad 1976), si užila posté svůj narozeninový den.

V současné době je paní Dědičová druhým rokem klientkou Seniorcentra, kde jí společnost často dělá i rodina a přátelé. Současná situace sice těmto aktivitám nakloněna není, ale stařenka si nemůže na zájem svých nejbližších ani v nejmenším stěžovat. Nejraději se věnuje umění. Pouští si vážnou hudbu, v televizi často ladí záznamy divadelních představení, nepohrdne ani kvalitním filmem. Občas jí schází společné akce s ostatními seniory jako vaření nebo společenské hry, u kterých si procvičí paměť. Bohužel už si nemůže tolik užívat pohybu a pobytu v přírodě, nicméně i k ní má stále velice kladný vztah.

Dosažením 100 let se Marie Dědičová zařadila do výjimečné společnosti, neboť prozatím mezi svitavskými obyvateli evidovali pouze jedno další jméno, které dosáhlo hranice 100 let věku a dokonce už pár let toto číslo navyšuje.

Vedení svitavské radnice předalo dámě kytici, památeční plaketu svitavského jubilanta, drobné dárkové předměty s motivy města Svitavy a především věnování i nadále pevného zdraví, spoustu úsměvů a spoustu příjemných momentů.