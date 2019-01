Litomyšl – Svůj život věnovala péči o pacienty. V Litomyšlské nemocnici pracuje už více než čtyři desítky let.

Lékařka HANA ŠMÁKALOVÁ převzala v sobotu za obětavou práci historicky první Cenu purkmistra Laška. Skromná žena patří k nejdéle sloužícím lékařům v nemocnici.

Máte v rukou první Cenu purkmistra Laška. Co to pro vás znamená?

Velkou poctu, protože já si pana primáře Františka Laška velice vážím. Je to naprosto výjimečná osobnost minulého století. Vynikal nejen profesionálně, ale také i kulturně a společensky. Byla to jeho práce, protože byl nejen vedoucím lékařem v nemocnici, ale také významným činitelem města.

Koho byste ráda viděla na vašem místě příští rok?

O tom jsem nepřemýšlela.

Zavzpomínejte, kdy jste se rozhodla, že budete studovat medicínu.

To je už historie. (smích) To už raději ani nebudu říkat.

Chtěla jste být lékařkou odmalička?

Ano. V rodině to nemám. Pro obor chirurgie jsem se rozhodla až tady v Litomyšli.

Jak dlouho pracujete v Litomyšlské nemocnici?

Nastoupila jsem do nemocnice v roce 1969.

Napadlo vás někdy, že byste změnila pracoviště, nebo máte k nemocnici v Litomyšli silný vztah?

Když jsem přišla do Litomyšle, tak jsem své mamince říkala, že tam nevydržím déle než jeden rok. A už je z toho něco přes čtyřicet let. Nejdříve jsem pracovala na interně a potom ještě na chirurgii a tam jsem už nakonec zůstala celý život.

Obor chirurgie je vám nejbližší?

Asi ano, ale dneska je to už jiné, specializované. Dělám také na gastroenterologické ambulanci.

Na slavnostní předání ceny přišlo hodně lidí. Byli mezi nimi vaši kolegové i pacienti?

Ano, pacienti se za mnou docela často vrací. Zjišťuji, že už ošetřuji další generaci. Chodily ke mně děti a dneska jsou to už dospělí lidé. Vzpomínám si, když jsem začínala na chirurgii, tak jsem ošetřovala takového chlapečka, kterému bylo asi dva a půl roku a byl zraněný po pádu z kola. Strčil si nožku do kola. No a pak ho vidíte, je to mladý muž, má dva metry, čtyři děti a jeho nejstarší dcera už studuje vysokou školu. Takže to je ta generace, ten čas běží.

Našla jste ve vaší rodině nějakého pokračovatele v medicíně?

Ne. Mám synovce, ale oba dva jsou technici.

Příští rok oslavíte významné životní jubileum. Ředitel nemocnice Libor Vylíčil říkal, že stále pracujete v nemocnici a nedokáže si představit, že byste skončila.

Pokud mi dá zdraví, tak chci ještě v nemocnici dále pracovat.

Máte kromě práce čas i na nějaké koníčky?

Chodila jsem kdysi zpívat, ale to už teď ne. Mám ráda kulturu, vždycky se těším na Smetanovu Litomyšl, to si každý rok užiji. Běhala jsem po horách, ale to je už teď také horší.

Řekli o ní…

LIBOR VYLÍČIL,

ředitel Litomyšlské nemocnice

Hana Šmákalová je v nemocnici déle než já, protože já jsem tam jen čtrnáct let. Zažil jsem ji jako zástupkyni primáře, ochotná, nekonfliktní žena. Snaží se lidem pomoci za každou cenu. Jak jsem stárnul já, tak stárla ona, ale paní Šmákalová si zachovala svoji erudicitu. Zůstala věrná chirurgii a myslím si, že některé ambulance se bez ní v současné době neobejdou, i když jí bude sedmdesát let a mohla by užívat důchodu. Bavili jsme se o tom spolu a v nemocnici zůstane. Patří mezi nejdéle sloužící lékaře v nemocnici. Znamená pro nás kontinuitu. Právě řešíme, zda bude mít nástupce, proto říkám, ať u nás ještě vydrží. Sedí na třech židlích, dělá cévní a gastroenterologickou ambulanci a občas dochází na operační sál a lůžkové oddělení.

MICHAL KORTYŠ,

starosta Litomyšle

Paní lékařka Hana Šmákalová byla jedním z prvních lidí, které jsem potkal poté, co jsem se přistěhoval do Litomyšle. Díky ní jsem si utvářel první pohled a názor na město. Jsem rád, že jsem potkal právě ji.