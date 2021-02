V pondělí odpoledne zaplnil kufr auta krabicemi se stovkami respirátorů a vyrazil na „spanilou“ jízdu po Svitavsku. Krabice respirátorů FFP2 a KN95 veze na svitavské vlakové nádraží. „Moc děkujeme. Budeme je dávat do haly po částech, aby je někdo nevzal najednou. Mám obavu, že by je bezdomovci prodávali, aby měli na pivo,“ říká pokladní. Další krabici plnou respirátorů nechá Jan Smejkal na autobusovém nádraží v čekárně. Pár jich hned rozdá lidem, kteří čekají na autobus.

PRO LÉKAŘE I CESTUJÍCÍ

„Nakoupil jsem respirátory vloni na jaře ze zahraniční firmy přes Velkou Británii. Je to zahraniční výroba. Za jarní vlny to bylo nedostatkové zboží, kupoval jsem je na dobré slovo a doufal, že opravdu přijdou a nikdo mne neokrade. Nakonec vše dobře dopadlo,“ vysvětluje Jan Smejkal. V první vlně covidu je dával lékařům a sestrám do nemocnic, hasičům nebo prodavačkám v obchodech. Několik tisíc respirátorů mu ale zbylo, tak se rozhodl, že je teď rozdá. „V souvislosti s vládním nařízením se hodí. Lidé je nemohou sehnat, mají s tím problém a objednávají je na internetu. Mám pozitivní ohlasy, lidé jsou rádi, že je dostanou zdarma,“ podotýká Smejkal. Vděčnost je znát i v očích řidiče městské hromadné dopravy v Poličce, který „vyfasuje“ krabici respirátorů pro cestující. „To je bezvadný. Lidi se kolikrát ani nedostanou do města si je koupit, když jedou z vesnice. Přece je nevyhodím, že mají látkovou roušku, dám jim respirátor. Už teď vozím jednorázové roušky a dávám je lidem, když nemají,“ vysvětluje řidič Jiří Valíček. Dva respirátory dostane hned i starší paní v autobusu. „Sehnala jsem v Poličce respirátory jen u Vietnamců. V lékárně říkali, že mají dovézt až v pátek,“ tvrdí žena.

Krabici respirátorů nechává Jan Smejkal i na vlakovém nádraží v Poličce a pak už spěchá s další zásobou do Litomyšle, kde chce obdarovat prodejny v centru. Začíná ve večerce U Kasalů na náměstí. „Prodejna má dlouholetou tradici, je hodně frekventovaná a ve středu náměstí. Zároveň se mi líbilo podpořit lokální obchod, kam chodí hodně Litomyšláků,“ říká štědrý dárce a předává plnou krabici prodavačkám. Radost je velká. „Je to moc hezké gesto. Opravdu se nám hodí. Měli jsme respirátory objednané, ale nepřišly. Takže jsme vážně rádi a moc děkujeme,“ usmívá se prodavačka Mirka.

NEJVÍCE KONTAKTŮ

Místa, kde rozdá respirátory, vybíral Jan Smejkal s rozmyslem. Vlaková a autobusová nádraží jsou podle něho podceňovanými místy, kde se může přitom nákaza rychle šířit. „Lidé přijedou do města za prací, k lékaři nebo na nákup. Mají za jednu cestu hodně kontaktů. Proto jsem si vybral nádraží a obchody,“ přibližuje Smejkal.

Vloni daroval kromě respirátorů do nemocnic fonendoskopy, oxymetry, tonometry, přístroje, které nemocnice pod náporem pacientů nutně potřebovaly.

Proč? To je otázka, na kterou se lidé ptají, když vidí plné krabice respirátorů. „Je k tomu jeden důvod, ale o tom až někdy jindy. Má to osobní příběh, ale nesděluji ho. Každopádně mám příjemný pocit, když vidím, jak jsou lidé rádi,“ dodává Smejkal. Bohužel se na sociálních sítích setkal i s negativními ohlasy. „Byl jsem nařčen, že jsem podporovatel vládních šmejdů, kteří si na tom napakují vlastní koryto. To mi přijde úsměvné, když to celé sponzoruji já,“ podotýká mladý muž. Nechal si zásobu i pro svou rodinu, ale… „Na rovinu, zásobu mám, ale asi taky budu za týden shánět,“ uzavírá Jan Smejkal.

A už teď přemýšlí, kde by pomohl dál. Uvažuje, že by lidem v ohrožených věkových skupinách a nemocným věnoval balíčky vitamínů.