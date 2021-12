Uvolněná stropní omítka vyžaduje speciální postup. „Akuvrtačkou s malým vrtáčkem podél trhliny navrtáme drobné dírky v rozmezí 10 až 15 centimetrů, do kterých aplikujeme injektážní směs. Ta dokáže omítku přichytit, vrátit a hlavně zpevnit,“ přibližuje postup restaurátorka. Zpevnění je vidět už při samotné aplikaci. „Jsou tu velké dutiny, proto musíme takzvaně prakovat. Do částí se také navrtávají dírky, do kterých se zašroubuje háček. Tato místa podkládáme plátky gumy, polystyrénu, příp. prkýnek, které pak přitáhneme. Vyhřezlá dutina se tak vrací zpátky,“ říká restaurátorka. Vypodložené místo se touto technologií zafixuje, rozleje se tam injektážní směs a uvolněnou část přilepí. Prakování je pracnou záležitostí, protože zpevněné části jsou sice tvrdé, ale velice křehké. Technologie vyžaduje postupnou pečlivou práci a nedá se uspěchat. Odborníci pracují opatrně, protože omítka by se mohla úplně oddělit a spadnout. Prakování se využívá i na venkovní omítky nebo sgrafita.

Co způsobilo rozsah poškození stropů právě v pánských pokojích, není jasné. Podle odborníků patrně došlo k razantním otřesům při opravách, možná také k přetížení. Malby trpí i tím, že jde o okrajové místnosti hradu, kde se projevují povětrnostní a klimatické vlivy. Omítky a malby na hradě trpí také kvůli změnám teploty a vlhkosti.