Mají civilisté bránit stát se zbraní v ruce?

Svitavsko – Bouřlivou reakci mezi držiteli zbrojních průkazů vyvolalo nedávné projednávání zákona o bezpečnosti státu a směrnice Evropského parlamentu v senátu. Petici proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU podepsalo více než sto tisíc lidí.

Myslivci v Makově měli v sobotu nečekanou návštěvu. Ještě než vyrazili za zvěří, prověřili je policisté. Všechny doklady i zbraně měli v pořádku. Foto: Deník/Květa Korbářová

Jedním ze senátorů, kteří hlasovali proti novele byl i Radko Martínek, zvolený ve svitavském volebním obvodu. „Naše zákony jsou v této oblasti dostatečné a není třeba je měnit. Představa, že zbraně budou moci získat jiní lidé než v současnosti, je pro mě nepřijatelná. Nechci, aby se jako v USA vraždilo ve školách či střílelo na ulici,“ říká Martínek.



Za svůj postoj sklidil vlnu kritiky. „Panu senátorovi na podzim příštího roku bude končit mandát. Nebude rozhodně od věci udělat pro místní střelce, myslivce potřebnou masivní agitaci, jak se tento člověk staví k jejich právu na legální zbraň,“ vyzývá jeden z diskutujících na stránkách petice.

Podle senátora Martínka se však myslivců a sportovních střelců evropská směrnice vůbec netýká. „Ve vyhlášce je jasně napsané, že se to netýká ani sportovních střelců ani myslivců,“ říká.



Důvodem, proč se organizátoři petice snaží získat myslivce a sportovní střelce na svou stranu jsou podle senátora Martínka pragmatické. „Těch, kteří nosí devítky je málo, takže musí získat sportovní střelce a hlavně myslivce, protože těch je hodně. Ti, kteří to organizují přiznali, že se to myslivců vůbec netýká, ale že příště bude hůř, příště, že se zbraně zakážou i myslivcům,“ vysvětluje Martínek.



MYSLIVCI OBAVY SDÍLÍ

A jak se zdá, obavy mezi myslivci skutečně panují. Potvrzuje to jednatel svitavského Okresního mysliveckého spolku Josef Češka. „Je to relativní, Ono se nás to sice nedotýká, ale nakonec se to týká všech držitelů zbraní. Dají se očekávat další kroky, které nám mohou znepříjemnit život,“ neskrývá skepsi Češka. Nedůvěra myslivců směřuje primárně vůči evropským strukturám. „Obavy mezi myslivci se sdílí, je to určitá nejistota. Tak, jak to v Evropské unii chodí, ukrajuje se po kouskách,“ míní jednatel mysliveckého spolku.



K petici proti regulaci zbraní se podle Josefa Češky velká část myslivců již připojila. V Českomoravské myslivecké jednotě, jejíž je svitavský Okresní myslivecký spolek součástí, je asi kolem 60 tisíc myslivců. Devět set myslivců z toho je organizováno na Svitavsku. Dalších 30 tisíc je členy jiných organizací.

Pokud jde o stoupence petice proti regulaci zbraní, na sociálních sítích si servítky neberou. Bezprostředně po projednávání zákona a směrnice v senátu se na stránce petice objevily proskripční seznamy, které zaznamenávají, jak který senátor hlasoval, v jakém obvodu kandidoval a kdy mu končí mandát. Senátoři, kteří normu podpořili, jsou velebeni a vyzdvihováni jako národní hrdinové a praví vlastenci. Naopak v případě těch, kteří byli proti, nejde řada z diskutujících pro ostré slovo daleko.



„Dostal jsem neuvěřitelně sprosté maily, které jsem za celou svou kariéru nedostal,“ potvrzuje senátor Martínek. „Pokud někdo chce, aby lidé měli doma opakovací zbraně, tak to já opravdu nechci. Nemám nic proti tomu, že mně nebudou volit ti, kteří si myslí, že budou organizovat nějaké milice nebo domobranu. Ať mně nevolí, protože je nikdy hájit nebudu,“ prohlašuje senátor Martínek.

Na argumenty zastánců novely říká: „Proč by měli civilisté bránit stát. Čím víc bude zbraní mezi obyvatelstvem, tím je větší pravděpodobnost, že ji někdo zneužije“.



Přitom se podle podle Radko Martínka aktuálně vůbec o nic nejedná. „Nelíbí se mi, že organizátoři petice verbují myslivce a sportovní střelce, že jsem proti nim. Nejsem proti myslivcům nebo sportovním střelcům. Celou dobu říkám, že myslivce a sportovní střelce budu hájit. Proto jsem se rozhodl, že se jim to pokusím vysvětlit,“ přibližuje Radko Martínek.



Chystá se oslovit Okresní myslivecký spolek i střelecké kluby na Svitavsku. K dopisu, ve kterém vysvětluje svoje postoje, je připojeno i znění evropské směrnice.