Díky aktivitě studentky Johany Edlmanové a všech, kteří pro její projekt hlasovali, se kompaktní automatizovaný externí defibrilátor (AED) dostane do centra Litomyšle. Po dohodě s autorkou návrhu bude defibrilátor k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu ve voze městské policie. Umístění nebylo vybráno náhodně, ve služebním autě bude defibrilátor v případě nouze k dispozici i v noci, svátky a nejen v centru města.

Hlavní snahou bylo, aby byl dodržen zásadní požadavek autorky návrhu. Ta chtěla, aby zařízení bylo umístěno tam, kde může zachraňovat životy. „AED jsem přihlásila, protože jsem už dřív přemýšlela nad tím, že by bylo dobré navrhnout městu, aby do něj investovalo. Když se naskytla příležitost navrhnout projekty do participativního rozpočtu, nebylo nad čím váhat. Věřím, že strážníci budou po proškolení schopni poskytnout adekvátní první pomoc a AED tak bude co nejvíce prospěšné veřejnosti,“ uvedla Johana Edlmanová.

Město nyní řeší proškolení strážníků s novým vybavením.

A jak jsou na tom ostatní projekty participativního rozpočtu? Autoři návrhů jsou v kontaktu s úředníky a řeší nutnou přípravu. Podle mluvčího Vojáčka by všechny projekty měly být hotové a sloužit veřejnosti už na jaře příštího roku.