/FOTO, VIDEO/ Základní škola v Dolním Újezdu se na jeden den proměnila v cirkus, na chodbě leželi lvi a dveře do třídy hlídal klaun. Takový byl zápis budoucích prvňáčků do zdejší školy.

Zápis do 1. tříd v ZŠ Dolní Újezd. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

„Letos máme zapsaných 37 dětí, ale už teď víme o deseti žádostech o odklad školní docházky. Tak uvidíme, jestli budou vyřízené. Z loňského roku máme však osm odkladů, takže opět naplníme dvě třídy prvňáků,“ uvedl ředitel újezdské školy Jan Sigl. Počítá, že v září usedne do lavic okolo 35 žáků prvních tříd. „Měli jsme ve třídě dvaadvacet dětí, teď to bude méně, ale je to pro výuku i lepší. Mám pocit, že v poslední době je těch odkladů čím dál víc,“ podotkl Sigl.

Do Dolního Újezdu chodí kromě místních dětí také školáci z okolních obcí, jako je Horní Újezd, Desná, Poříčí nebo sousední Osík.

Zatímco do prvních tříd se chystají předškoláci, páťáci už mají za sebou přijímačky na osmileté gymnázium. Letos si jich z Dolního Újezdu podal přihlášku extrémní počet. „Na gymnázium se hlásí dvanáct dětí, což je oproti minulým rokům hodně. Mívali jsme tři nebo čtyři děti, přičemž se dostali třeba dva školáci. Ani letos si nemyslím, že by ze školy odešlo dvanáct dětí najednou,“ dodal ředitel. Kolik dětí bylo úspěšných, bude jasné na konci dubna.