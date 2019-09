/FOTO/ V Lubné se v sobotu uskutečnil festival Lubenská šťopička. Ani letos nechyběla soutěž o nejlepší destilát a likér.

Foto: Karel Novotný

Do této soutěže bylo zařazeno takřka o 100 vzorků více než loni, a to 512. Vítěz je tentokrát domácí. Absolutním vítězem se stal Jiří Bartoš. Následně vystoupil se svým programem zpěvák, moderátor a bavič Vladimír Hron, který do vystoupení zapojil i moderátorku. K tanci a poslechu zahrála kapela Bludověnka a nechyběl program pro děti.