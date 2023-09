Lom v Budislavi u Litomyšle zásobuje stavbu dálnice D35 v Pardubickém kraji kamenem. Dovoz materiálu tak není tolik drahý, ale desítky nákladních aut zatěžují vesnice na trase. Lidé si nejvíce stěžují na prach a zaneřáděné silnice. To by mohlo už brzy skončit. Kraj totiž přispěje vedení lomu na speciální myčku nákladních aut. Problém jsou však i rozbité silnice od náklaďáků.

Kamenolom v Budislavi, odkud se vozí materiál na stavbu dálnice D35. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

„Máme pořád špinavá okna, všude prach a ani pořádně nevyvětráme. Vadí nám to, ale co můžeme dělat, kámen je na silnicích potřeba pořád,“ řekla starší žena z domu u silnice v Budislavi. Právě lom v Budislavi u Litomyšle patří mezi těch pár, které v Pardubickém kraji zásobují materiálem stavbu nedaleké dálnice D35.

V České republice se za posledních 30 let neotevřel žádný nový lom. Výstavba dálnice D35 přitom spolyká stovky tun kameniva, které je nejekonomičtější a nejekologičtější nakupovat od regionálních firem. I proto došlo v Budislavi k nárůstu dopravy, protože právě tady sídlí lom Granita. Více nákladních aut však ničí silnice a přináší s sebou i velké znečištění komunikací.

Nánosy prachu a bláta řeší v Budislavi už roky. Konečně to však vypadá, že je na stole řešení, které umožní dovoz důležitého stavebního materiálu a zároveň zabrání znečišťování místních silnic.

„Zástupci lomu už investovali několik milionů korun do nákupu kropicího vozu a zametacího zařízení. Odpovědnosti se nevyhýbají a snaží se něco dělat. Nicméně na silnicích se stále objevuje bahno. Podle někoho je to z aut z lomu, podle jiných pro to neexistují důkazy a silnice znečisťují i jiná vozidla. Přišli jsme s kompromisním návrhem, že Pardubický kraj poskytne lomu dotaci dva miliony korun na pořízení mycí linky, kterou budou muset nákladní auta mířící z areálu projet, aby neznečisťovala silnice,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Celkové náklady jsou vyčíslené na 4,2 milionu korun, zbytek tak doplatí lom Granita. „K poskytnutí dotace nás motivuje snaha předejít problému a zařídit, aby nebyly silnice v Budislavi, Poříčí, Dolním Újezdu a dalších obcích znečištěné kvůli dovozu kameniva, které bude v příštích letech potřeba kvůli stavbě dálnice D35,“ dodal Kortyš.

Že prach je v Budislavi největší problém těžby v lomu, potvrdil před časem i zdejší starosta Luboš Šplíchal. „Největší problém je u nás prašnost. Firma má dělat speciální linku na očištění aut za velké peníze. To je další krok, který nám pomůže. Budeme se snažit, aby se problémy minimalizovaly,“ uvedl Šplíchal.

Na stole je několik řešení, která mají situaci v obci zlepšit. Jedná se především o navýšení kapacity zařízení na odsávání prachu, které majitel lomu chystá. „Zavázali jsme se k další investici do technologie na snižování emisí prachu. Za zhruba šest milionů korun pořídíme novou odsávací stanici pro technologickou linku. Ta by měla prašnost provozu snížit,“ vysvětlil František Flídr, jednatel společnosti Granita Lomy, které budislavský lom patří.

Podle místních lidí by pomohlo i to, kdyby auta vyjížděla z lomu s nákladem zakrytým plachtou.

Doprava stavebního materiálu na stavbu dálnice D35 s sebou přináší také větší opotřebení komunikací. I to Pardubický kraj řeší. „Máme s Ředitelstvím silnic a dálnic plán oprav takzvaných návozových tras, tedy silnic, které trpí zvýšenou dopravní zátěží kvůli budování dálnice. Během příštích let je budeme opravovat i za finančního přispění státu. Problémem je, že těmto komplikacím se při stavbě dálnice prostě nevyhneme. Pokud by se kamenivo dováželo odjinud, tak budou mít problémy další lokality,“ podotkl Kortyš.

Ekologické dopady spojené s výrobou asfaltové směsi vedly kraj k tomu, že u všech svých investičních akcí v oblasti dopravy požaduje po stavebních firmách využívat recyklovaný materiál, jako je kamenivo a asfalt ze starých vozovek, jde o R-materiál. V současné době je jeho minimální množství ve finální směsi stanovené na patnáct procent a do budoucna se má jeho výsledný podíl ještě zvýšit.