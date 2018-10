Litomyšlský zámek získal k výročí platinovou minci

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 40 000 Kč

Řidiči tahačů Řidič mezinárodní kamionové dopravy. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE: řidič mezinárodní kamionové dopravy - tahač + návěs, přeprava zboží převážně do západních států EU a GB, POŽADAVKY: ŘP sk. C, E, profesní průkaz, karta do digitálního tachografu, psychotesty, NABÍZÍME: práci v příjemném pracovním prostředí, kvalitní vozový park, motivační odměny, bonusové prémie, všechny výhody spojené s malou rodinnou firmou, KONTAKT: telefonicky, e-mailem. Pracoviště: Cobra transport, s.r.o., Na Lánech, č.p. 491, 570 01 Litomyšl. Informace: Karolína Mičíková, +420 461 619 642.