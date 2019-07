Kemp od března prošel rozsáhlými opravami. Kromě klasické údržby tu přibyla zděná chatka s vlastním topením, správce obnovil interiéry recepce, střechu na sociálním zařízení a občerstvení v kempu.

„Opravili jsme střechy na chatkách, ovšem ještě nám tak polovina zbývá. Skoro všechny jsme nově natřeli. Zatím kemp spíše oživujeme, stavět se teprve začne,“ řekl provozovatel autokempu Pavel Wetter. Přestavbu plánují na příští rok. „Chatky v horní části areálu ponecháme pro školy a tábory. V dolní části postavíme nové, každá bude mít vlastní sociální zařízení,“ dodal Wetter. Razantní změny se dočká i recepce. V plánu je její přesunutí do nové budovy vedle společných sprch a toalet. Tím by se změnilo místo hlavního vstupu do kempu. Prozatím stály opravy asi půl milionu korun.

Tereza Ryšanová