Litomyšlská nemocnice urychlí speciálním přístrojem dezinfekci prostor

Nemocnice v Litomyšli získala od nadačního fondu speciální prostorovou dezinfekci. Jednoduše a rychle odstranit z prostoru nežádoucí mikroorganismy, a to i z těžko dostupných míst, to je hlavní úkol moderního přístroje. Jedná seo speciální aerosolový přístroj Diosol Generator, který zvládne vydezinfikovat vzduch i nedostupná místa, a to za pomoci stříbra a rozptýleného kyslíku z peroxidu vodíku.

Nemocnice v Litomyšli. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

„Pomůže nám se jednoduše zbavit škodlivých mikroorganismů, jako jsou viry, bakterie a další,“ řekla náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice Markéta Nemšovská. Díky Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska mohla nemocnice v Litomyšli koupit už řadu přístrojů. Mimo jiné jde o nový izolátor nukleových kyselin, který zvýšil rychlost vyšetřování vzorků na přítomnost onemocnění covid-19.