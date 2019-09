Změny potkaly knihovnu a galerii v Litomyšli. Rada města vybrala nové ředitelky obou institucí.

Bývalou ředitelku knihovny Janu Kroulíkovou vystřídala od července Iva Pekníková. „Paní Pekníková pracuje v knihovně již dvanáct let. Naši občané ji mohou znát díky univerzitě třetího věku, kterou zde organizuje,“ řekl místostarosta Radomil Kašpar. Místo Dany Schlaichertové nastoupila na začátku prázdnin Martina Zuzaňáková. Ačkoliv se do Litomyšle přestěhovala letos v létě, za sebou má zkušenosti z pozic v oblasti kulturního managementu, které nasbírala v Praze, Brně, Vídni nebo v Drážďanech.

V knihovně došlo na velký úklid

Nové ředitelky pracovaly přes prázdniny na programech a projektech spojených s jejich institucemi. Městská knihovna má za sebou opravu světel a vstupní chodby, došlo také na velký úklid a vyřazování především starých a duplicitních knih.

„Snažili jsme se uvolnit místo, vyřadili jsme přebytečné knížky a věci, které už se nám nehodí. Po úklidu se chceme s vedením města domluvit na tom, jak by šla budova vylepšit a rekonstruovat,“ sdělila nová ředitelka knihovny Iva Pekníková. Protřídění knižního fondu je podle ní potřeba, ve skladech knihovny se nachází více než šedesát pět tisíc svazků. Vytříděné knížky se ovšem nevyhodí. Část nabídnou místnímu muzeu, galerii a dalším institucím. Zbytek knih se prodal veřejnosti.

Ačkoliv se dříve uvažovalo o přemístění knihovny do jiné budovy, nyní se od tohoto návrhu ustoupilo. Spíše se prosazuje rekonstrukce současné budovy. Vše ale záleží na finančních možnostech města. „René Klimeš, ředitel litomyšlského muzea, přišel s krásnou myšlenkou, že by se mohl vyrobit certifikát a každý, kdo by si zakoupil jednu starou knihu, by tím přispěl na opravu knihovny. Zatím je to jen nápad, který se ještě musí projednat s vedením města, moc se nám ale líbí,“ dodala Iva Pekníková.

Novinky v galerii

Svými plány s galerií zaujala členy rady města i Martina Zuzaňáková. Při výběrovém řízení prosazovala především koncept otevřenější galerie. „Chtěla bych oživit volné prostory ve městě drobnými výstavami uměleckých děl nebo happeningy. Do budoucna budeme aktivnější v komunikaci s potencionálními návštěvníky. Zároveň je v současnosti velkým tématem osvětová činnost v galeriích. To jsou témata, na která se chci kromě tradičních výstav regionálních umělců zaměřit,“ popsala budoucnost galerie ředitelka Zuzaňáková.

V současné době už je téměř hotový program na další rok. Navíc pokračuje příprava Litomyšlského architektonického manuálu, momentálně se začíná se značením budov. „Pustili jsme se do příprav projektu na nutnou opravu domu U Rytířů, kde by město rádo získalo pomoc z Norských fondů,“ dodala Martina Zuzaňáková.

