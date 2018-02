Litomyšl zvelebí městský hřbitov

Litomyšl – Technický stav hřbitova, jeho čistotu a kvalitu zázemí pro pohřby veřejnost v Litomyšli bedlivě sleduje. Město by chtělo stav místa posledního odpočinku díky úpravám výrazně zlepšit.

DOMINANTOU HŘBITOVA v Litomyšli s více než třemi tisíci hroby je kostel svaté Anny.Foto: archiv města Litomyšl

Už více než tři roky město spolu s architekty pracuje na podobě nových objektů, které by měly sloužit správci hřbitova jako zázemí, sklad a zároveň jako toalety pro veřejnost. Dvě loňská výběrová řízení na dodavatele stavby ale vítěze nepřinesla. Problémem byly finance. A tak město dál hledá řešení.



„Doufáme, že se podaří najít firmu, která nám novou budovu postaví za rozumné peníze. Zvažujeme také případnou úpravu rozsahu celé investice, a sice že bychom nestavěli dva objekty, ale jeden. Na přípravě tohoto projektu jsme usilovně pracovali několik let a chceme jej dotáhnout ke spokojenosti všech, kteří mají na hřbitově pochované své blízké,” vysvětlil starosta Radomil Kašpar.



V současné době je v rozpočtu připraveno 3,5 milionu, za dobrou cenu považuje starosta i 4,5 milionu.



Občany zajímá také údržba hřbitova. V uplynulých dvou letech investovaly Městské služby například do rekonstrukce cest 700 tisíc korun a v letošním roce to bude dalších 400 tisíc. „Opravy cest jsou odhadem hotové tak z 60 až 65 procent, nicméně v nich budeme pokračovat v následujících letech,” prozradil ředitel Městských služeb Litomyšl Karel Kalousek. Zároveň se postupně opravují obvodové zdi hřbitova. V plánu je vybudování osvětlení nebo nový informační systém.



Pravidelně se také kontroluje stav dřevin na hřbitově. Přesto v minulosti padající větve poničily některé hroby. Město proto pečlivě zvažuje, zda nebude muset některé kvůli zajištění bezpečnosti pokácet.

Slavné osobnosti na hřbitově

Magdalena Dobromila Rettigová – kuchařka a spisovatelka

Zdeněk Matěj Kuděj – spisovatel

Miroslava Brdíčková Šplíchalová – gymnastka

Hubert Gordon Schauer – literární kritik

Viktor Kamil Jeřábek – spisovatel

Ludmila Jandová – akademická malířka

Alois Vojtěch Šmilovský – spisovatel

Antonín Tomíček – historik

Josef Matička – malíř