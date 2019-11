O půl deváté vyšli školáci do ulic a stejně jako jejich předchůdci před třiceti lety v prosinci roku 1989 vytvořili obří lidský řetěz. Jednu minutu bily litomyšlské zvony a studenti se drželi za ruce. Řetěz vedl kolem škol, přes nadchod i zámecké návrší a Klášterní zahrady.

V řetězu nechyběl stejně jako před třiceti roky Daniel Brýdl, současný starosta Litomyšle. „Byl jsem tehdy ve třeťáku na gymplu a vzpomínám si, že jsme živý řetěz opravdu dělali. Pocházím z aktivní rodiny, takže i k tomuto jsem se přichomýtl, ale určitě to nebyl můj nápad. Teď jsme si říkali, proč nedat tu příležitost i dnešním dětem, i když se u toho smějí, tak si to budou pamatovat. My si to taky 30 let pamatujeme,“ uvádí Brýdl a postaví se do řetězu téměř na stejném místě jako v roce 1989.

Čtvrteční akce se zúčastnily téměř tři tisíce studentů. Před třiceti lety ale byla účast o poznání menší. Tehdy se spojovaly jen tři školy, a to gymnázium, pedagogická a chlapecká škola.

Stovky studentů se vzaly ve čtvrtek ráno za ruce a symbolicky si tak připomněly třicet let svobody. Co se stalo 17. listopadu 1989, ale ví jen někteří školáci. „Je to státní svátek, ale nevím proč, důležité je, že je volno,“ říká páťák Ondra. To osmačky Jana a Anna mají jasno. „Slavíme třicet let svobody. 17. listopadu 1989 byla sametová revoluce, kdy bylo Česko konečně osvobozeno od komunistů,“ vysvětluje Anna Samková. Ona i její spolužačka Jana se o výročí dovídají hned na několika místech. „Povídáme si o tom doma, ve škole i ve skautu. Plánujeme, že možná půjdeme ještě na Sametovou šifrovačku,“ dodává Jana Kopecká.

Lidský řetěz se v roce 1989 uskutečnil v Litomyšli v prosinci, a to hned dvakrát. „První se konal 6. prosince. Na schůzi stávkového výboru a na studentském fóru na pedagogické škole se studenti domluvili, že další by se měl uskutečnit v pondělí 11. prosince 1989 v 17 hodin k mezinárodnímu dni lidských práv,“ sděluje historik Martin Boštík.

Jedním z organizátorů řetězu byl před 30 lety Pavel Helan, který studoval na pedagogické škole. Jedná se o vědce, který dnes působí mimo jiné na Husitské teologické fakultě. V Litomyšli oslavy 30 let od pádu komunismu pokračují celý víkend. V neděli bude odhaleno náměstí Václava Havla na zámeckém návrší. Město zvalo i manželku prezidenta Václava Havla Dagmar, ale ta do Litomyšle nakonec nepřijede.

HAVLŮV ODKAZ

„Paní Havlová nám volala a napsala krásný dopis, že se omlouvá, protože 17. listopadu má spoustu povinností v Praze. Ale je vděčná, že se o odkaz Václava Havla zajímáme. Pozveme ji na Smetanovu Litomyšl, abychom jí náměstí ukázali,“ podotýká Daniel Brýdl. Náměstí Václava Havla bude odhaleno v neděli 17. listopadu v 17.11 hodin. Proti novému náměstí se ve městě postavila řada lidí, která odmítla pojmenování po Václavu Havlovi. „Dostali jsme petici, je tam 140 podpisů, což podle mě není velké číslo. Budeme se tím ještě zabývat na zastupitelstvu,“ dodává starosta.