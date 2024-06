Národní festival Smetanova Litomyšl je zahájený. Jeho 66. ročník se stal vrcholem oslav 200 let narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany. I proto nabídne mimořádně všechny opery litomyšlského rodáka. Letošní festival bude také rekordně dlouhý, potrvá až do 7. července.

Zahajovací ceremoniál 66. ročníku Smetanovy Litomyšle. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Letošnímu slavnostnímu koncertu předcházel zahajovací ceremoniál na nádvoří zámku, který si nenechaly ujít stovky lidí. Ze zámeckých arkád hráli trubači, sbory zazpívaly mimo jiné českou hymnu a po projevech hostů následovaly první zápisy do pamětní knihy Smetanovy Litomyšle. Jako první se zapsal dirigent Jakub Hrůša.

Stejně jako vloni se slavnostního zahajovacího koncertu České filharmonie na festivalu v Litomyšli zúčastnil prezident republiky Petr Pavel s chotí Evou. Ještě před večerním koncertem si prezidentský pár prohlédl opravený rodný byt Bedřicha Smetany v zámeckém pivovaru. „V rodném bytě jsem dosud nebyl a jsem rád, že je takto krásně zrekonstruovaný a velmi citlivě. Myslím si, že tu dobu Bedřicha Smetany to přiblíží každému návštěvníkovi,“ řekl prezident Petr Pavel bezprostředně po prohlídce bytu.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková

Program prezidenta na sobotu byl velmi nabitý, což potvrdil týden před začátkem Smetanovy Litomyšle i její ředitel Michal Medek. „Jeho program na tento den byl složitý, protože tam měl tři akce. Smetanově Litomyšli ale chtěl dát preferenci a jak si to tady užil minulý rok a slíbil, že přijede i letos,“ podotkl ředitel festivalu Michal Medek. Prezidentský pár dorazil do Litomyšle po půl sedmé, po prohlídce rodného bytu v zámeckém pivovaru se kolona přesunula k Festivalové hale. „Mám radost, že to termínově vyšlo. Je krásné výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany a 66. festival, to je dobrá příležitost se vrátit. Moc se těším na provedení a atmosféru slavnostního koncertu,“ řekl prezident. Z hudby Bedřicha Smetany si oblíbil symfonickou báseň Má vlast. Coby prezident však nejčastěji slýchá fanfáry z opery Libuše.

Litomyšl se v roce 1994 stala dějištěm setkání sedmi evropských prezidentů. Petr Pavel připustil, že by se i dnes mohla Litomyšl stát místem dalšího podobného setkání. „Litomyšl je v dobrém slova smyslu ostrůvkem pozitivní deviace. Město je synonymem architektury a kultury. Udělat znovu setkání prezidentů právě tady by mělo svůj důvod,“ dodal Pavel.

Národní festival Smetanova Litomyšl potrvá do 7. července, nabídne pět desítek pořadů a také výstavy Smetanovy výtvarné Litomyšle nebo free zónu v Klášterních zahradách.