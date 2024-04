„U nás je to velké téma. Až bude dálnice za rok a půl otevřená, tak se stávající průtah změní na silnici druhé třídy a přejde ze státu do majetku a správy Pardubického kraje. Toho chceme využít a nějak ten průstřel městem 'ohezkat' a začlenit do městského organismu, a to jak z hlediska dopravy, tak i zeleně,“ vysvětlil starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Zatímco u Litomyšle se na stavbě dálnice D35 ještě nekoplo do země, u Vysokého Mýta je výstavba už v plném proudu. Co se silnicí I/35 po zprovoznění dálnice nabízí řadu možností.

Pětatřicítka rozpůlila v 70. letech Vysoké Mýto na dvě části. Průtah městem otevřený v roce 1977 nevratně změnil podobu města. Výstavba silnice tehdy ovlivnila i složení obyvatel, do Vysokého Mýta přišlo za prací mnoho Romů ze Slovenska a někteří už ve městě zůstali. Kvůli silnici šly k zemi desítky budov a změnily se trasy ve městě.

„Obchvat propálil město, vznikly i hluché prostory, které do dneška třeba nemají logiku ani využití. Máme výstupy od architekta a jsme na začátku jednání se státem, Ředitelstvím silnic a dálnic a krajem, co by se s tím dalo dělat,“ doplnil Jiraský.

Co s průtahem města, až se otevře dálnice D35 okolo Vysokého Mýta a Litomyšle, bylo i téma pro studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Ti se na téma podívali pod vedením architekta Romana Brychty, který z Vysokého Mýta pochází.

Současná pětatřicítka, budovaná před několika desítkami let, vede většinou v úplně jiné trase než původní silnice.

Moravskotřebovsko. Detailní trasování silnic v trase současné I/35 podle mapy z roku 1923
Svitavsko. Detailní trasování silnic v trase současné I/35 podle mapy z roku 1923
Janov, Gajer. Detailní trasování silnic v trase současné I/35 podle mapy z roku 1923
Litomyšl. Detailní trasování silnic v trase současné I/35 podle mapy z roku 1923
Oblast Cerekvice. Detailní trasování silnic v trase současné I/35 podle mapy z roku 1923
Vysoké Mýto. Detailní trasování silnic v trase současné I/35 podle mapy z roku 1923

„Sleduji, jak tady pokračuje výstavba dálnice D35 a vím, že poslední dvě města, která I/35 půlí, jsou právě Vysoké Mýto a Litomyšl. Jsou blízko sebe, proto jsme vymysleli zadání pro studenty a oslovili radní obou měst, že by bylo dobré vrátit prostor, který vzala velká silnice, zpátky městu,“ vysvětlil architekt Roman Brychta.

Podle něho jsou na tom obě města stejně. Jen v Litomyšli mají přes pětatřicítku nadchody a ve Vysokém Mýtě ji lidé obchází přes podchody. „Dnes jedete ve Vysokém Mýtě kolem plotů, zdí, všechny okolní budovy se k silnici I/35, která je agresivní pro město, staví zády. Jedete v koridoru, ale město se musí zase otočit ke komunikaci a zapojit ji do života, městské struktury. Jsou tu slepé ulice, třeba u hudební školy,“ popsal situaci Brychta.

Se svými studenty se zabýval jednak profilem silnice a hledali rezervy, které vzniknou po otevření dálnice kolem města. Studenti také navrhovali domy, které mohou být inspirací pro rozvoj města. „Jsou tu rezervy, které dnes zabírá silnice. A to samé je i v Litomyšli,“ podotkl architekt. Vysoké Mýto tak získalo hned tři studentské práce plné nápadů do budoucnosti. „Bavíme se s městem, je to obrovská věc majetkově i investičně,“ dodal Brychta.

Průtah Litomyšlí se stavěl v období let 1974 až 1983. Nové silnici muselo ustoupit okolo padesáti domů kolem bývalého autobusového nádraží a sokolovny. Lidé ze zbouraných domů dostali byty na novém sídlišti.

Studii vypracovali studenti i pro Litomyšl, kde už mají o budoucnosti silnice trochu jasno. „Měli jsme prezentaci architektů a ze silnice I/35 by mělo vzniknout 200 parkovacích míst, až bude hotová dálnice. To, že komunikaci zúžíme ze čtyřpruhu na dva, nám umožní vytvořit nová parkovací místa, někde cyklopruhy a také zeleň. Plány máme, teď musíme vše projednat s dopravní policií,“ přiblížil plány starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Parkování je v Litomyšli skutečně velký problém. Záchytné parkoviště pod základními školami vedle pětatřicítky je už ráno plné aut, stejně tak i další plochy pod zámkem nebo u nemocnice.

„Za poslední čtyři roky vzniklo ve městě sto nových míst, ale evidentně to nestačí. Až vybudujeme záchytná parkoviště, přejdeme na náměstí na kamerový systém a bude digitálně hlídané. Potom se už nevyplatí dlouho parkovat přímo na náměstí,“ řekl Brýdl. Dvě stovky nových míst by mělo Litomyšli stačit.

Dálnice kolem Litomyšle se však začne stavět až na konci letošního roku a hotová má být v roce 2027. Do té doby radní parkování v centru nezmění. „Než bude nové záchytné parkoviště, nemůžeme na parkování sahat. Dokud nenabídneme alternativu, bylo by to špatně,“ uzavřel místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

