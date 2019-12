Vánoční Valdštejnské hrátky se uskuteční na zámku v Litomyšli. Jedná se o rozverné, nekorektní a hubaté divadelní prohlídky.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

Děj jednotlivých scének přenese návštěvníky do doby vánoční okolo roku 1855, kdy už rodina Valdštejnů trpěla velikými finančními potížemi. Jenže jak to vysvětlit dětem? Navíc, když je na starosti tak veliký zadlužený dům a panství, i potíže jsou dvakrát tak velké. Ale na veselé náladě to nic neubírá.