Na úsekové měření si řidiči v Litomyšli už zvykli a počet přestupků klesá. Nyní ale přišli místní lidé s nápadem úsek měřený radary na hlavním tahu I/35 prodloužit.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Říský

„Šlo by posunout konec měření na hlavní silnici až za křižovatku, kudy se vjíždí do průmyslové zóny? Jak řidič, co vyjíždí z Litomyšle, uvidí ceduli konec měření, hned si snaží vynahradit předchozí pomalou jízdu. Zrychlí běžně na stovku, a to pořád ještě v obci.