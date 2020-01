Víkend 18. ledna a 19. ledna bude na zámeckém návrší a v sálech Evropského školícího centra v Litomyšli patřit 5. ročníku úspěšného svatebního veletrhu v Litomyšli, který nese podtitul Svatba a párty.

Svatební veletrh v Litomyšli. | Foto: Jiří Marek

Na veletrhu se představí vystavovatelé z různých oborů, a to především svatební salóny, salóny společenských šatů, výrobci pánských obleků, doplňků a spodního prádla. Nebude chybět přehlídka květinářů, cukrářů, pekařů, přijedou fotografové, kameramani, muzikanti, grafici a také vinaři z Moravy. V sobotu i v neděli, vždy od 10 do 17 hodin, mohou budoucí svatebčané, oslavenci nebo organizátoři výstav, vernisáží, různých společenských, obchodních nebo pracovních akcí a samozřejmě všichni návštěvníci veletrhu najít na jednom místě vše, co může pomoci při organizaci jejich „společenské akce“. V hlavním sále bude oba dva dny probíhat doprovodný program, který by měl být inspirací pro návštěvníky. Lidé zhlédnou módní přehlídky – svatebních, společenských a volnočasových šatů, ukázky vázání kytic, slavnostního líčení a účesů a vše doplní hudební program. Mimo jiné se představí mistři republiky do 10 let ve společenském tanci, dále kolová a krasojízda. Nebudou chybět ani vizážistky, kosmetičky a kadeřnice, které v průběhu veletrhu poradí, učešou a zájemce i nalíčí.