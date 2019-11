Rozpočet na stavbu nového domova pro seniory u nemocnice v Litomyšli činí zhruba dvě stě milionů korun.

„Nemáme na rozdíl od jiných měst našetřeno. Státní dotace bývá maximálně padesát, ale dávalo se spíše třicet milionů korun,“ uvedl před časem starosta Daniel Brýdl.

Městu tak nezbývá nic jiného než šetřit. S tím začali v Litomyšli už před několika měsíci. „Na konci roku budeme mít na speciálním účtu zhruba 30 milionů korun, na které se nebude sahat a budou připravené jen na stavbu domova pro seniory,“ dodal starosta. Dodal, že se rozhodli na účet poslat i peníze, které přišly na daních navíc oproti plánované částce.

Do budoucna na účet poputují i peníze z pokut vybraných na úsekovém měření. „Měli jsme výhodný stomilionový úvěr. Některé investice, co byly naplánované, jsme zaplatili z úvěru a peníze vyčleněné z rozpočtu jsme dali na účet na domov,“ vysvětlil Brýdl.

V Litomyšli potřebují ale mít stovky milionů korun, jinak žádný domov pro seniory nebude. „Je pro nás důležité, aby účet rostl, protože bohužel v posledních letech nepřejí podmínky ze strany státu a nejsou vysoké dotace. Za padesát milionů nic nepostavíme,“ podotkl místostarosta Radomil Kašpar.

Nový domov pro seniory bude stát v lokalitě u nemocnice. Měl by mít kapacitu asi 86 lůžek, maximální počet by mohl být až 120, pokud by byly pokoje dvoulůžkové. Aktuálně je stávající domov pro seniory v Litomyšli plně obsazený.

A co mladí?

V Litomyšli nyní chybí také bydlení pro mladé rodiny. „Nepodařilo se nám zatím vybudovat, ačkoliv na tom pracujeme. Musíme proto více jednat i se soukromými investory, abychom měli dost nabídek na stavbu bytů i zasíťovaných pozemků,“ řekl starosta Daniel Brýdl. V roce 2020 ale město chce zahájit stavbu sociálních bytů v Zahájské ulici.