Řízky, svíčková i míchané nápoje. Fronty se stály na všechno, náměstím voněly kapří hranolky i bramborové placky. Herečka Iva Hüttnerová vařila s Mistrem kuchařem Václavem Šmerdou jídlo našich babiček, a to škubánky s mákem. V televizních seriálech sice vystupuje jako zdatná hospodyně, ale ve skutečnosti je to trochu jinak.

Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

„Vaření není můj koníček, jsem dobrá zahradnice, kolegové říkají, že mám zelené ruce. Celý život jsem měla sklon k nadváze a všechno jím s tím, že bych neměla, tak pak se to na vaření hrozně podepíše. Když vařím něco složitého, začnu ráno, ale pak je to za deset minut snědené. To když člověk umyje okna, vydrží to mnohem déle,“ smála se Hüttnerová. Ovšem zvládne uvařit i pro širokou rodinu.

Tradiční kuchtění doprovodila na slavnostech soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Letos se přihlásilo rekordních jedenáct týmů. Od rána voněla u kotlíků cibulka, probublával guláš a lidé netrpělivě čekali, kdy přijde čas na ochutnávku.

Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Mezitím na pódiu zněly hity Freddieho Mercuryho v podání kapely Devinne, jejíž zpěvák Milan Šatník si zahrál v oskarovém filmu Bohemian Rhapsody.

Osobní tajemník Mercuryho Peter Freestone vzpomínal na dvanáct roků, které strávil s hvězdou kapely Queen. Pracoval pro něj od roku 1979 a samozřejmě pro něho i vařil. „Freddie rád jedl v restauracích, ale v posledních třech letech, kdy na tom nebyl zdravotně nejlépe, jsme hodně vařili doma. Pocházel ze Zanzibaru a měl rád kořeněná jídla, zázvor, koriandr, skořici, ale moc nemusel chilli,“ vzpomínal Freestone. Někdy vařili i to, co mu chutnalo někde v restauraci. Mezi jeho nejoblíbenější jídla patřilo chilli con carne. Na sladkosti moc nebyl, ale prý měl rád zákusek s mangem.

Slavnosti dobrého jídla a pití vyvrcholily v neděli soutěží o nejlepší bábovku a obědem pod širým nebem, podávala se tradiční pečená husička.

