Konec škatulí supermarketů jak přes kopírák? Litomyšl vyhlásila na podobu nového Lidlu architektonickou soutěž. Vítězná firma navrhla ekologickou stavbu, která zapadá do areálu ze 16. století s historickou sýpkou.

„Jsem rád, že jsme s investorem firmou Agile i se společností Lidl našli společnou řeč. Výsledný návrh prodejny Lidl v Litomyšli odpovídá našim představám, jak má vypadat novostavba supermarketu v Evropě v 21.století,“ pochválil návrh litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Pražský Ateliér VAS navrhl pro Litomyšl objekt z přírodních materiálů bez obřích reklam. „Nové řešení fasád reaguje na tektoniku sýpky, výška nejvyšší vstupní části nepřesahuje korunní římsu sýpky. Princip pojetí fasády je zjednodušit a scelit typizované řešení, fasáda prodejny je jednotně pojata v bílé omítce, pouze v horní části je členěná jemnou horizontální strukturou. Šedý odstín fasády je navržen v prostoru vstupní markýzy u fasády zásobovacího přístavku za lamelami. S ohledem na památkově chráněnou sýpku je jihovýchodní fasáda částečně odcloněna alejí stromů v předsazeném zeleném pásu,“ popsal Ateliér VAS návrh. Před novým Lidlem se počítá se stavbou okružní křižovatky pro snazší napojení na I/35.

Vedení Litomyšle ocenilo ekologické prvky projektu. „Architekti totiž řeší mimo jiné zadržování a vsakování vody, je tam zelená střecha, vsakovací parkovací místa, hodně zeleně, stromy na parkovacích místech, plánované popínavé rostliny po zadní stěně objektu nebo dobíjení na elektromobily. Omezí reklamní smog, loga a navigace na prodejnu v decentním provedení a úplné omezení billboardů na stěnách Lidlu i v celém prostoru kolem prodejny,“ uvedl Brýdl. Příjezd do Litomyšle od Vysokého Mýta konečně nebude hyzdit polorozbořený areál dvoru Perštýn. Pro historickou sýpku hledá společnost Agile komerční využití, podle města uvažují o dětském programu.

Nemáme páky

Lidl se bude stavět také v Poličce a i tady lidé chtějí, aby to nebyla klasická prodejna jako v jiných městech. Jenže zatímco v Litomyšli patří část pozemků městu, v Poličce je vše ve vlastnictví soukromníka. „Jedná se o záměr soukromého investora na soukromém pozemku. Možnosti města jsou omezené. Není možné srovnávat situaci s postupem Litomyšle. Budeme ale usilovat o co nejpřívětivější konečnou podobu supermarketu,“ podotkl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

I Svitavy, kde má vzniknout nový moderní Lidl u obchvatu, nemají moc možností, jak do návrhu zasahovat. „Ve Svitavách se jedná o zcela soukromý pozemek a město nemá páky, aby jim do podoby mluvilo. A že si Svitavy do projektů ve městě mluví, ukazuje bytový dům na ulici Hybešova. Než zastupitelstvo pozemek prodalo, byl zveřejněn záměr prodeje, zadání, co zde může vyrůst, a zájemce musel předložit studii objektu. Zastupitelstvo vybralo projekt, který byl v lokalitě realizován,“ vysvětlil starosta David Šimek.

Lidé v Litomyšli by mohli nakupovat v Lidlu příští rok, v Poličce pak v roce 2022.