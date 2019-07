Od ledna lidé zaplatí více peněz za pozemky, domy, byty a další majetek.

„Nemám radost. Projednávali jsme to při diskuzích s finančními odborníky i v zastupitelstvu. Litomyšl má majetek v hodnotě přes 2,5 miliardy korun. V minulém volebním období se začalo s opravami, ale z dlouhodobého hlediska je tato oblast výrazně podfinancována. Ročně na dani z nemovitých věcí město získává 20 milionů korun, nově to bude o 10 milionů více. Peníze použijeme pouze do fondu oprav,“ řekl starosta Daniel Brýdl.

Daň se liší podle toho, kde majitelé žijí. V Litomyšli je kvůli kvalitě služeb vyšší než v okolních obcích. V městských částech a integrovaných obcích dojde ke zvýšení daně v případě domů a bytů zhruba o polovinu.

To však neplatí pro obyvatele Nedošína, kteří oproti minulosti zaplatí výrazně více.

„Nedošín má podle odborníků rozvinutější infrastrukturu, kanalizaci a lepší spojení městskou hromadnou dopravou, která v jiných integrovaných obcích na takové úrovni není,“ uvedl mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.

Lidé z Nedošína zaplatí daň na základě stejného koeficientu jako občané městských částí a nikoliv jako obyvatelé ostatních integrovaných obcí, kde je nižší. „Finanční výbor odsouhlasil a zastupitelstvu doporučil úpravu koeficientu pro výpočet daně pro Nedošín z původního 1,4 na 2,5. Důvodem pro úpravu jsou srovnatelné podmínky – městská doprava, napojení na vodovod a kanalizaci, dostupnost služeb, kultury, sportovních zařízení s ostatními městskými částmi,“ sdělil předseda finančního výboru Vítězslav Hanzl.

Majitel rodinného domu o zastavěné ploše 120 metrů čtverečních dosud v Nedošíně ročně platil pětistovku, nově to tak budou téměř dva tisíce korun.

Lidé jsou naštvaní

Místní lidé jsou naštvaní. Tomáš Suchý adresoval starostovi otevřený dopis, v němž poukazuje na to, že ke zvýšení došlo bez vědomí osadního výboru.

„Argumentujete tím, že máme v Nedošíně stejnou občanskou vybavenost jako v Litomyšli. Dojít z Nedošína do Litomyšle trvá 45 minut. To prostě není stejná obec. A MHD? Nejezdí večer, nejezdí o víkendech. A co se týče kanalizace, tu spousta domů v Nedošíně pořád nemá a několik domů ji ani nechtělo. Lidé si postavili čističku a k připojení byli donuceni. Nejedná se o stejnou občanskou vybavenost. Nemáme tu školu, školku nebo obchod. Za vším do Litomyšle musíme dojíždět,“ podotkl Suchý v dopise.

Lidé v Nedošíně pravidelně pořádají brigády, společně uklízejí obec, a tím šetří obecní rozpočet. Na navýšení daně podle místních lidí nejvíce doplatí rodiny s dětmi a senioři.

Lidé v Litomyšli platí již nyní vyšší daň než v jiných městech a jako podpásovku brali i zdražení permanentek na plovárnu. „Kdyby trochu šetřili na megalomanských akcích a oslavách, udělali by lépe,“ uvedla Vlasta Gultová.

Na začátku roku radní avizovali, že šetří mimo jiné na nový domov pro seniory. Lidé si úspory ale představovali jinak. „Za zdražení se občanům omlouvám. Z ministerstva financí nám vzkázali, že to je jediná cesta, jak mohou města získat více peněz na opravy majetku. Pro příští rok připravujeme velké škrty v poskytovaných dotacích a neplánujeme utrácení. Dokončíme rozjeté projekty, budeme opravovat městský majetek a šetřit na domov pro seniory,“ dodal starosta.