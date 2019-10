V sobotu představil Florian Aicher v rámci Archimyšle novou knihu o Litomyšli Das Potenzial der kleinen Stadt – Potenciál malého města.

Křest knihy v Litomyšli. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

Knihu vydalo architektonické nakladatelství Detail, které je známé i za hranicemi Německa, a to díky stejnojmennému odbornému časopisu. Město Litomyšl se tak zařadilo do série příkladů současného stavění, která mapuje i dřevěnou architekturu Vorarlberska, betonové stavby kantonu Graubünden nebo nové bydlení v Japonsku. Kniha bude v prodeji za několik týdnů a měla by být k dostání i v Litomyšli. (ik)