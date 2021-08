Firmám v regionu se i přes covidovou krizi daří a chtějí své provozy rozšířit. Kapacita průmyslové zóny v Litomyšli u výjezdu na Svitavy je ale už dávno na hraně možností. Počet volných pozemků je tak velmi omezený.

„Stojíme o to, aby se dále rozšiřovala zóna Svitavská. V poslední době jsme řešili několik žádostí od firem, které tam chtějí umístit svoji provozovnu. Bohužel nešlo o výrobní firmy. Do zóny chceme opravdu průmysl, firmy, které něco vyrábí, ideálně mají i vývoj. Uvítáme zejména místní firmy nebo české výrobce,“ popsal starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

V areálu bývalého vysílače nyní sídlí truhlárna, kovovýroba nebo firma s plasty. „Přesně v tomto duchu se může areál rozvíjet. Bráníme se ale, aby tam vznikly megalomanské stavby,“ podotkl Dřínovský. O pozemky na Pohodlí mají aktuálně zájem tři společnosti z Litomyšle. „Půjde spíše o skladovací prostory a podobné služby,“ řekl Brýdl. Jednou z firem, která se tam chce rozšířit, je litomyšlský velkoobchod s domácími potřebami.

V budoucnu se průmyslová zóna rozroste, ale přednost dostanou firmy, které kromě výroby nabídnou i nová pracovní místa. Město se proto už nyní snaží vykupovat nebo vyměňovat pozemky navazující na stávající průmyslovou zónu.

Do budoucna počítá Litomyšl také s rozvojem průmyslové zóny na Pohodlí v areálu bývalého vysílače.

„Sešli jsme se s osadními výbory a majitelem průmyslové zóny, abychom si řekli podmínky. Má za úkol připravit vyhledávací studii, projekt, jak zónu rozvíjet a vyřešit dopravní napojení. Zóna ale nesmí ohrozit Pohodlí a Novou Ves. Na druhou stranu je důležité, aby místní firmy měly možnost se rozvíjet,“ dodal Brýdl.

Lidé z okolních obcí i ze samotného Pohodlí jsou ostražití vůči tomu, co by mělo v areálu bývalého vysílače vzniknout. Před časem tam totiž brněnská firma chtěla postavit spalovnu pneumatik. Projekt skončil u ledu, ale obec Čistá se pojistila proti podobným záměrům. „V tuto chvíli má lokalita bývalého vysílače na Pohodlí, která je v katastru Čisté, v územním plánu jisté regulativum.

Veškeré záměry a projekty do budoucna, které by vyžadovaly EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, budeme moci ovlivnit. Pokud by to bylo rozporuplné, máme možnost do toho vstoupit. Nemělo by tam vzniknout nic, co se týká petrochemického průmyslu,“ řekl před časem starosta Čisté Petr Dřínovský.