„V části od silnice směrem k židovskému hřbitovu v první fázi počítáme s vybudováním komunikace a zasíťováním dvaceti menších parcel. Ty budou v horizontu jednoho roku až dvou let připravené ke stavbě. V současné době jednáme s majiteli o případném vykoupení dalších pozemků v této oblasti, kde by mohly vyrůst desítky domů,“ sdělil místostarosta Radomil Kašpar.

Současně město připravuje zainvestování dalších asi 25 parcel v Husově čtvrti. K dispozici budou do dvou let a půjde o pozemky spíše pro menší domy. Ve spolupráci s developerem je do budoucna možná výstavba bytovek naproti nemocnici, kde se plánují tři objekty s kapacitou 45 bytů. Další parcely by mohly vzniknout v lokalitě Na Prokopu.