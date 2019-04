Zahájská ulice patří už delší dobu mezi problematické úseky ve městě. „Jsou tam úzké chodníky a sami lidé z té ulice požadovali úsekové měření. Sice je v lokalitě snížená rychlost na třicet kilometrů za hodinu, ale tu měřit nebudeme, to by byla pračka na peníze. Měřit se bude padesátka, ale třicítka zůstane také zachována,“ vysvětlil místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Zkušební provoz bude spuštěn během dubna. V tuto chvíli se ještě neměří. Ulice není poslední lokalitou, kde se instalují kamery. Ty přibudou i na světelné křižovatce, kde pohlídají hříšníky, kteří tamtudy projíždějí na červenou.

„Řidiči kamionů i jiných aut jedoucí od Svitav často projedou křižovatkou na červenou. I tam by měly být kamery připravené k ostrému startu na přelomu dubna a května. Úsekové měření přináší zisk do městské kasy, ale primárně jde o to, že chceme korigovat přestupky,“ dodal Radomil Kašpar.

V Zahájské ulici zvýší bezpečnost i rekonstrukce elektrického vedení, pak dojde na opravu chodníků a silnice.