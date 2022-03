Město se chystá na těžké měsíce a mimo jiné přesouvá úsekové měření do části Lány, kudy si zřejmě budou řidiči krátit cestu.

Na silnici I/35 u budoucího supermarketu vznikne kruhová křižovatka. „Město bude těžko průjezdné a myslíme si, že šikovnost řidičů a navigací může vést k tomu, že se výrazně zvýší zatížení městské části Lány. Proto jsme sem přesunuli na letošní rok úsekové měření ze Zahájské ulice, kterou nyní opravujeme,“ vysvětlil místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Psali jsme:

FOTO, VIDEO: Nadchod přes silnici I/35 v Litomyšli šel v noci k zemi

Kamery jsou už na Lánech a navíc v ulici platí zákaz vjezdu pro nákladní auta nad 12 tun. Kontrolovaný úsek měří zhruba 650 metrů. Kamery budou snímat pruh ve směru do centra. Tento směr nebyl vybrán náhodou.

„Při omezení provozu na hlavní silnici u vjezdu do města ve směru od Vysokého Mýta si bude řada řidičů zkracovat cestu přes Lány, a to hlavně ve směru do centra. Po vybudování křižovatky se úsekové měření zase vrátí na Zahájskou ulici, kde by v příštích měsících stejně nefungovalo kvůli probíhajícím stavebním pracím v lokalitě,“ dodal mluvčí města Michele Vojáček.

VIZUALIZACE: Otřískaný nadchod nad I/35 v Litomyšli nahradí moderní architektura

Na Lánech město počítá i s dohledem strážníků. Úsekové měření tam může podle platného povolení zůstat maximálně do konce prosince letošního roku. Se spuštěním ostrého provozu se počítá na začátku března. Jeho přesun schválila i policie.

Další komplikace přinese výstavba nového nadchodu přes pětatřicítku. V místě prací je hlavní tah zúžený na dva pruhy a stavba nadchodu s výtahem potrvá do konce léta. Výstavba nadchodu vyjde na 45 milionů korun, město získalo státní dotaci ve výši 32 milionů korun.

Nad tragickou nehodou se třemi uhořelými lidmi v Litomyšli stále visí otazníky