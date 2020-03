V sobotu o půlnoci skončil příjem návrhů do prvního ročníku participativního rozpočtu v Litomyšli. Lidé poslali celkem 30 návrhů, z nichž pět nakonec autoři stáhli.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

V současné době se u sedmi projektů ještě řeší administrativní nedostatky, ale již teď je jisté, že k hodnotící komisi se dostane minimálně 18 projektů. Za poslední týden lidé do systému vložili polovinu návrhů. Polovina návrhů chce projekty do 50 tisíc korun, druhá vybrala kategorii do 300 tisíc.