Lidé si už týdny stěžují na dlouhé čekací doby a plnou registraci na odběry na covid-19 v Litomyšlské nemocnici. Tomu je snad už konec. V areálu nemocnice je od pondělí otevřené druhé odběrové místo. Důvodem pro jeho otevření bylo rozšíření testovací kapacity.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nové odběrové místo se nachází v budově F – oddělení infekční diagnostiky. PCR testy se tam provádějí od pondělí do pátku mezi sedmou a třináctou hodinou. „Nadále zůstává v provozu i stávající odběrové místo v budově C. Ve všední dny od 7 do 13 hodin sem chodí veřejnost na antigenní testy. Po třinácté hodině, tedy po ukončení provozu odběrového místa v budově F, se sem přesouvají odběry na PCR testy. V sobotu od 8 do 14 hodin zde také pokračuje antigenní testování,“ uvedla Alena Františková z Nemocnice Pardubického kraje.