Podle aktuálních informací dodavatelská firma letos už nestihne dokončit některé práce na silnici na Českou Třebovou. Týkat se to má ulice V. K. Jeřábka a napojení místních komunikací.

Situaci budou zástupci města a silničního správního úřadu řešit na kontrolním dnu a urgovat co nejrychlejší dokončení prací. Zároveň žádají o informace, proč nedošlo k dokončení prací v několikrát avizovaném termínu. Ke zpoždění došlo navíc i v Zámecké ulici v části kolem Klášterních zahrad. Tato část by měla být podle současných odhadů opravena do 20. prosince.