Sestry se bojí o práci. Lidé mají obavy, že budou muset za lékaři jezdit kilometry navíc. Důvod? Ještě letos Litomyšlská nemocnice omezí akutní operace. Podle Pardubického kraje je strach zbytečný, ale personál to vidí jinak.

„Asi půjdu s platem dolů, protože od léta nebo nejpozději od září nemocnice omezí akutní operace. Vedení nám oznámilo, že se bude operovat jen do 16 hodin a cokoliv bude po této hodině, tak se už poveze do Svitav nebo jinam. Ano, mám obavu o práci,“ říká zdravotní sestra z Litomyšlské nemocnice, která tady pracuje už řadu let. A není sama.

Vedení Nemocnice Pardubického kraje potvrdilo, že chystá změny v systému práce, ale rozhodně ne propouštění. „V Litomyšlské nemocnici se bude operovat do 16 hodin a dva dny v týdnu až do 18 hodin. Záchranná služba o změnách ví a pacienty po této hodině, kteří budou vyžadovat operaci, odvezou do Svitav. Nikdo ale nepřijde o práci. Nejsme v situaci, abychom si mohli dovolit propouštět zdravotní sestry,“ sdělila Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

Kateřina Semrádová veřejnost ujišťuje, že pokud pacient přijede třeba ve 22 hodin do nemocnice v Litomyšli s otevřenou zlomeninou, nikdo ho nepošle domů a ani do jiné nemocnice.

Nechtějí odjíždět

Podle mluvčí nyní nemocnice řeší personální obsazení ústavní pohotovostní služby, aby byla zajištěna zdravotnická péče v celém regionu. „Uvažuje se o spolupráci nemocnic, tedy že by sestry z Litomyšle vypomáhaly ve Svitavách a naopak. Do praxe uvedeme změny o letních prázdninách. Půjde o zkušební provoz,“ přiblížila chystané novinky. Jenže spolupráce mezi nemocnicemi a dojíždění nepřichází pro některé sestry v úvahu. „Odmítáme jezdit do jiné nemocnice 20 kilometrů navíc,“ shodují se zdravotní sestry.

Obavy o budoucnost nemocnice v Litomyšli jsou pochopitelné. V roce 2013 tady zavřeli porodnici a dětské oddělení. „Litomyšlská nemocnice zůstává i nadále součástí krajského zdravotnictví, což jsme si potvrdili na jednání v Litomyšli na radnici. Dokončené i plánované investice do areálu dávají jednoznačný signál, že s nemocnicí počítáme,“ vzkázal přes tiskového mluvčího hejtman Martin Netolický.

V příštích letech plánuje kraj investovat do areálu nemocnice až sto milionů korun. Chystá se totiž modernizace monobloku. „Propojíme ho s dalšími budovami. Úpravy umožní sjednocení lůžkového fondu, kdy budeme efektivně využívat personální kapacity. Přitom nás ale nebudou omezovat pevně dané počty lůžek jednotlivých oddělení,“ dodala Kateřina Semrádová.