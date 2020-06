Město dostalo od Pardubického kraje nabídku na odkoupení historické vily Klára, kde bývala léčebna dlouhodobě nemocných.

Za pět milionů

„Záležitost projednal finanční výbor a rada města doporučila o tomto bodu jednat ještě na červnovém jednání kvůli návaznosti na případná další usnesení krajského zastupitelstva,“ informoval mluvčí města Michele Vojáček. Město může vilu odkoupit za cenu stanovenou znaleckým posudkem, a to za pět milionů korun.

Finanční výbor doporučil její následný prodej, přičemž by město mohlo ovlivnit, jak bude vila Klára následně fungovat pod novým majitelem.

„Je to historická budova blízko centra města, takže bychom rádi měli možnost ovlivnit, co v ní bude fungovat. Jako město nemáme finance na to ji opravit a provozovat, ale Pardubický kraj nám ji jako majitel nabídl a zastupitelé rozhodnou, zda akceptují cenu i záměr, který nastínili členové rady a finančního výboru,“ uvedl k mimořádnému bodu jednání starosta Daniel Brýdl.