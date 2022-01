Podle aktuálních informací má stát 45 milionů korun. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 32 milionů korun. „Výběrové řízení vyhrála s nejnižší nabídkou společnost Chládek a Tintěra. Měli jsme obavy, co s cenou udělá zdražování ve stavebnictví, ale nakonec nejde o dramatické navýšení. Mluvíme asi o dvou milionech korun navíc, což při finální ceně není zase tolik,“ sdělil litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Psali jsme již:

FOTO: Litomyšl bude mít moderní nadchod s výtahem

Práce začnou letos na jaře. Demolice starého nadchodu a stavba nového je naplánovaná za provozu na silnici I/35. „Dojde však k omezení průjezdnosti komunikace v úseku u polikliniky. Kvůli stavbě nás čekají dopravní komplikace,“ dodal Brýdl.

Kolony a zdržení přinese zřejmě i výstavba nového kruhového objezdu na pětatřicítce na příjezdu od Vysokého Mýta do Litomyšle. Objezd je nutný kvůli novému supermarketu Lidl, který vznikne v areálu Perštýna.

Litomyšl chce dva "kruháče", bude jen jeden

Ještě v zimě začne zasíťování pozemků v nové lokalitě na Lánech, kde vznikne 23 nových stavebních parcel. Pozemky pro rodinný dům ale nebudou pro každého. Město tady prodává metr čtvereční za 3300 korun.

„Kvůli vysokým nákladům na přípravu pozemků, zasítění nebo komunikace vyšla cena draho nad naše očekávání. I tak ale město dává do lokality deset milionů korun. Vyšlo nám to 3300 korun za metr čtvereční, je to nákladová cena, tedy pouze přímá cena na stavební práce,“ vysvětlil starosta Brýdl.

Výstavba retenční nádrže, která odvede vodu z dešťů, rozvody elektřiny, plynu, vody, kanalizace, terénní úpravy, vybudování silnic, chodníků a veřejného osvětlení bude na Lánech stát město 42 milionů korun.

Na miliony korun vyjde také nový park naproti nemocnici nad budoucím domovem pro seniory. Ten nabídne na několika hektarech přírodní relaxaci a navíc pomůže zadržet vodu v krajině.

Park na kraji Litomyšle ochrání domy a zadrží vodu v krajině

„V této lokalitě vrátíme krajinu do její původní podoby. Na fotografiích z 50. let jsme viděli malá pole, sady, cesty, celé okolí města bylo více rozdrobeno. Takže vracíme půdě a krajině něco zpátky, ale taky chráníme město před přívalovými lijáky. Veškeré prohlubně v parku zadrží vodu,“ řekl Brýdl.

Fotogalerie parku:

V parku počítá město s 300 stromy, keři a třeba i narcisy. Terén bude vymodelován do vln po vrstevnicích. Mezi jednotlivými vlnami a v místech, kde nebude mobiliář, se počítá s vybudováním několika na sebe navazujících vsakovacích ploch, které pojmou srážkovou vodu.

„Nepočítáme s klasickými asfaltovými cestami, ty budou zpevněné štěrkem a přírodními materiály, aby co největší plocha mohla vsakovat a udržovat vodu,“ podotkl místostarosta Radomil Kašpar. Nový park vyjde na šest milionů korun, evropská dotace pokryje téměř pět milionů. Práce začnou letos na jaře a hotovo má být do podzimu.

Cyklostezky dostaly zelenou. Litomyšl udělá pruhy pro cyklisty i na pětatřicítce

Lidé v Litomyšli se po letech také dočkají cyklostezky k Vertexu, na kterou získalo město dotaci 3,4 milionu korun. Stavět se začne na jaře. Nová cyklostezka propojí střed města s lokalitou J. Žižky a průmyslovým areálem Saint-Gobain Adfors. A bude nakonec levnější, než město čekalo. „Oproti původní částce 7,5 milionu korun bychom se mohli dostat na cenu kolem 6,8 milionu korun,“ informoval mluvčí města Michele Vojáček.

Roky taky lidé čekali na rekonstrukci Zahájské a Havlíčkovy ulice. Práce začaly vloni v létě a letos má být projekt za 19 milionů korun hotový.