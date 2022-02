Zajet k obchodu, nakoupit a zase odjet. A když není volné místo, jedou lidé jinam. Dnes je to běžná praxe, a tak se obchodníci omezení parkovacích míst obávají.

„Pokud lidé nebudou moci zaparkovat auto u prodejny, tak tady nenakoupí,“ shodli se podnikatelé v centru.

Na lokalitu u sochy Bedřicha Smetany se radní ptali obyvatel v dotazníkové akci. Polovina lidí byla proti a polovina pro parkování. Pro politiky je to dilema. Za dva roky si Litomyšl připomene 200 let od narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany. K jeho výročí by si na radnici přáli, aby se jejich slavný rodák neztrácel v záplavě aut.

„Někdy je opravdu socha Smetany v zajetí aut. K 200. výročí by se z něj měl osvobodit. V této části náměstí řešíme s památkáři a architekty změnu parkování. Chceme tady taky doplnit stromy, lavičky a vodní prvek. Využili bychom vodu, která teče od Máchadla v podzemí pod náměstím. Uvažujeme o brouzdališti pro děti nebo podobném prvku,“ přiblížil záměr starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Jedním dechem ale dodal, že neuvažují o masivním rušení parkovacích míst. Stání zůstanou u prodejen, kde jsou místa potřebná. V zorném úhlu radních je ale plocha před sochou Bedřicha Smetany. „Bavíme se o prostoru zepředu, aby bylo vidět na sochu. Vlevo by auta parkovala příčně. První nápady spějí k tomu, že nezmizí tolik aut, ale bude platit jiný režim," dodal Brýdl.

O zklidnění dopravy v centru a redukci parkovacích míst se hovoří v Litomyšli roky. Na podzim roku 2008 plány radnice vyvolaly ostré diskuze. Nespokojení živnostníci tehdy sepsali petici, kterou podepsaly dva tisíce lidí. „Počítáme se zklidněním zóny u pomníku Bedřicha Smetany, kde budou řidiči parkovat jen u chodníku. Musíme zvýraznit sochu rodáka, který je nyní v zajetí aut,“ uvedl tehdy na jednání místostarosta Vladimír Novotný.

Podnikatelé ovšem byli v roce 2008 proti rušení i jediného parkovacího místa. „Nelicitujeme o místa, jestli jich ubyde třicet pět nebo šestnáct. Jsme zásadně proti snižování míst v centru Litomyšle,“ řekl někdejší mluvčí petičního výboru a sdružení Patriot Radek Pulkrábek.

Před lety vyčítali autoři petice a podnikatelé městu, že s nimi o návrhu nikdo nejedná. Tentokrát ale bude vše jinak. "Počítáme s veřejným projednáním, aby se lidé mohli vyjádřit a reagovat na návrh,“ uzavřel starosta.