Souhlas litomyšlských zastupitelů ještě neznamená, že město vilu skutečně získá. Prodej musí ještě v srpnu schválit krajské zastupitelstvo.

Rychlý prodej?

Pro koupi vily, kde sídlila léčebna dlouhodobě nemocných, zvedlo ruku sedmnáct zastupitelů, tři se zdrželi hlasování. Město si nechce budovu, která vyžaduje rekonstrukci zhruba za šedesát milionů korun, nechat, ale co nejrychleji ji prodat dál. Ovšem s podmínkami.

„Mohli bychom si nadefinovat poměr cena a záměr. Nechceme vilu prodat za nejvyšší cenu, protože potom bychom nemohli ovlivnit, co tam nový majitel udělá,“ uvedl starosta Daniel Brýdl. Předpokládá, že prodej bude rychlý a město nebude vlastnit vilu Klára rok nebo dva. Neplánuje totiž žádnou rekonstrukci ani údržbu, na kterou stejně nemá peníze. „Už v minulém roce se objevilo několik zájemců o vilu. Jsem přesvědčený, že prodej bude jednoduchý a rychlý,“ dodal starosta. Sice většina zastupitelů byla pro koupi vily, ale objevily se i pochybnosti.

„Je logické vilu Klára koupit, ale vidím tam i jistá rizika. Zájemci jsou z loňského roku a mám obavu, abychom koupě nelitovali. Neprodá se, budeme ji mít jednu zimu, druhou zimu a budeme se muset o budovu starat. Je to třicet let zanedbaná vila. A navíc objekt nepotřebujeme, nemáme na něj ani volné peníze, takže si musíme půjčit z nějakých našich zdrojů. Aby nám pak nechyběly peníze třeba na stavbu domova důchodců, který je pro nás větší prioritou,“ řekl na jednání zastupitel Josef Štefl.

Vila roky chátrá

Vila Klára je dva roky prázdná. V roce 2018 odtud odešla léčebna dlouhodobě nemocných a od té doby vila chátrá. Město se sice podle místostarosty Radomila Kašpara snažilo, aby kraj vilu opravil, ale marně, protože by to byla příliš velká investice. „Pardubický kraj má hodně majetku a samospráva rozhodla, že vila Klára je pro ně zbytná, proto nám ji nabídli k prodeji,“ uvedl Kašpar. Podle něho je cena pět milionů korun přijatelná a rozpočet města tuto investici unese. Lidé mají ale obavy, zda je opravdu možné novému majiteli „nařídit“, co může a nemůže z vily vzniknout. „Bude se soutěžit na projekt, jako to bylo v případě pozemku pro výstavbu nových bytovek na ulici Zdeňka Kopala,“ vysvětlil mluvčí města Michele Vojáček.

Na druhou stranu lidé nesouhlasí s tím, aby nebyla vila prodána za nejvyšší cenu. „Prodej pouze nejvyšší nabídce. Jsme v tržní ekonomice, město to na "kšeft" koupí, tak by to měl být kšeft co možná pro město nejlepší, tudíž prodat v transparentní soutěži nejvyšší nabídce,“ míní Václav Pechanec. Otázkou také je, co ve vile Klára nakonec bude. „Bylo by super opět něco ve vile se sociálním programem, domov s péčí a pomocí potřebným a nemocným,“ říká Irena Dvořáková.

Vila Klára byla postavena v roce 1895. V roce 1929 byla předána jako Domov svaté Kláry do správy řádu sv. Karla Boromejského. V roce 1949 se budova stala státním majetkem. Oddělení pro dlouhodobě nemocné zde bylo zřízeno k 1. lednu 1974 a fungovalo zde až do roku 2018. Od té doby je vila prázdná.