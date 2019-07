Budou pracovat na článcích o historii i současnosti města, jeho památkách, osobnostech, ale i zajímavostech z okolí.

„Litomyšl byla totiž pro letošní rok zvolena tzv. WikiMěstem. Pomoci může i veřejnost. Máte-li jakékoli související materiály, dobové i aktuální fotografie, knihy, publikace, plakáty, případně tipy, co by nemělo být zapomenuto, kontaktujte organizátora Dominika Matuse na emailu dominik.matus@wikimedia.cz,“ informoval mluvčí Litomyšle Michele Vojáček. Do akce se zapojí i litomyšlské instituce a organizace.