Elektromobilisté na východě Čech mají další možnost k dobití svých miláčků. Nová dobíjecí stanice funguje v Litomyšli na adrese Bělidla 1059. Dobíjecí stojan umožní dobití většiny kapacity baterií e-aut v řádu desítek minut.

Ilustrační foto | Foto: Archiv města

„Naším cílem bylo vybudovat stanici blízko centra, ale nechtěli zabírat stávající parkovací místa. Snažili jsme se o to dva roky a nakonec se nám to spolupráci s ČEZ podařilo. Město vybudovalo dvě nová parkovací stání umožňující vsakování vody do země, ČEZ se postaral o dobíjecí stanici samotnou. Takže řidiči například při cestě z Prahy si mohou po hodině a půl udělat pauzu v Litomyšli, dobít svůj elektromobil a zajít si na kávu či na oběd do centra města,“ vysvětluje záměr města litomyšlský starosta Daniel Brýdl.