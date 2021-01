Největším projektem v Litomyšli bude rozšíření sběrného dvoru, které město připravuje už několik let. Kvůli koronakrizi muselo dojít k jeho odložení na rok 2021 a letos by mělo dojít k dokončení projektu za 27 milionů korun. Litomyšl na investici získala dotaci 20 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí. Díky rekonstrukci dojde k rozšíření stávající nedostatečné kapacity sběrného dvoru a modernizaci vybavení.

Zásadním projektem v Litomyšli je rovněž dokončení výstavby sociálního bydlení na Zahájské ulici. "Město má ze zákona povinnost nabízet přístřeší občanům v nouzi, jako jsou například matky samoživitelky nebo osoby, které kvůli finanční tísni přišly o bydlení. Stát na tento záměr vypsal dotace a finanční podpory při stavbě využívá i Litomyšl. Získali jsme deset milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, celkem má výstavba stát 15 milionů korun," informoval mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.

Chytrá křižovatka

Změny čekají v Litomyšli na řidiče. V plánu je totiž rekonstrukce světelné křižovatky na silnici I/35. I tento záměr oddálila koronakrize. Hodnotící komise má v lednu vybrat z nabídek vítěze výběrového řízení. Projekt za téměř tři miliony korun usnadní průjezd městem. Díky systému dynamického řízení bude křižovatka reagovat na aktuální dopravní situaci a vyhodnotí délku světelných signálů. Ze státního fondu dopravní infrastruktury Litomyšle na projekt získala dotaci 2,3 milionu korun.

Podle zastupitelů je nutné i v době škrtů pokračovat v dokončování připravených akcí. Při plánování rozpočtu s tím počítali. "Máme před sebou důležité projekty, se kterými se nedá počkat. Jsou vázané na dotace. Určitě je lepší právě sběrný dvůr postavit teď za masivní dotační podpory než projekt odložit a za pár let platit mnohem vyšší částku, protože kapacita nestačí. Stejné je to u dalších projektů, kde jsme se snažili nechat věci dotační a opravy městského majetku. Ty jsou klíčové. I přes nutné škrty na výdajové stránce, zejména v provozu úřadu a městských organizací, budeme investovat. Nejen kvůli dotacím, ale také z důvodu, že to podpoří místní ekonomiku. Velká část dodavatelských firem totiž pochází z našeho regionu,“ sdělil místostarosta Radomil Kašpar.

Kemp i školy

Ve spolupráci se soukromým investorem rozjelo město mimo jiné i nutné opravy autokempu Primátor, který patří městu. Z veřejných financí platí rekonstrukci kanalizace, vodovodů, rozvodů elektřiny, veřejného osvětlení a terénní úpravy za 4,4 milionů korun. Nájemce hradí zbytek částky, za zhruba 10 milionů korun financuje opravy recepce, chatek a dalšího vybavení.

Současně hodlá město pokračovat s drobnými opravami škol, Smetanova domu a dalšího městského majetku. Na to je v rozpočtu města vyčleněno pět milionů korun. Lidé se nemusí ani bát, že přijdou o opravy chodníků a silnic. Zastupitelé na ně počítají s částkou přes čtyři miliony korun.